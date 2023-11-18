Artık beyin yıkayamayacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde ideolojik alan sorumlusu “İdris Serhat” kod adlı terörist Ali Subaşı etkisiz hale getirildi. 1987’de örgüte katılan Subaşı, Türkiye, İran ve Irak’ta silahlı faaliyet yürüttü. 40 yıla yakın süredir örgüt içinde bulunan elebaşı, TSK’nın Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı esnasında bölgedeki PKK sorumluları arasındaydı.





İDEOLOJİK EĞİTİM VERİYORDU

Irak ve Suriye’deki PKK elebaşlarıyla yakın ilişkisi olan Subaşı, kırsalda bir çatışmada ayağından yaralanınca örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevlendirildi. PKK’dan kaçmak isteyenleri bu fikrinden vazgeçmeye ikna eden Subaşı, MİT’in hedef listesine alındı.





MİT’İN ÇİZDİĞİ GİZLENİYOR

Saha ajanlarından gelen anlık bilgilerle Subaşı’nın faaliyetlerini adım adım takip eden MİT, ardından operasyon için düğmeye bastı. PKK’lı Subaşı Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK ise Subaşı’nın MİT operasyonuyla öldürüldüğünü tabandan gizliyor. Örgüt içinde Subaşı’nın kronik rahatsızlığı nedeniyle öldüğü haberi yayılıyor.





13 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tespit edilen teröristler, hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, sosyal medya hesabından “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Ara, bul, yok et’ parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor” mesajıyla druyurdu. Operasyonların bölgede tek terörist kalmayıncaya dek kararlılıkla süreceği vurgulandı.





DEAŞ eğitim kampına baskın

Terör örgütü DEAŞ'a geçit yok. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edildi. Kent genelinde 9 ilçedeki 15 adrese dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerde yakalanan 7 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



