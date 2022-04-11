Artık bizden korkmayacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kendilerine yasal statü getirecek çalışması atık toplayıcılarını sevindirdi. Bakan Murat Kurum’un açıkladığı taslağa göre, atık toplayıcıları üniforma ve kimliğe kavuşacak. Yeni Şafak, atık toplayıcılara söz konusu taslak çalışmayı sordu. Recep Karaman, düzenleme için “Bu kararla güvence altında olacağız. Bizlere kimlik ve üniforma da vereceklermiş. İnsanlar bizden korkar, yanımıza yaklaşmazlardı çoğu zaman. Artık insanlar artık bizden çekinmez rahatça yanımıza gelebilirler” dedi.

DAHA RAHAT OLURUZ

Uğur Bakır da üniformaya sahip olacakları için artık insanların kendilerinden çekinmelerine gerek kalmadığını belirterek “Sokaklara rahatça girebileceğiz. Normalde bir sokakta hırsızlık olduğunda dış görünüşümüzden dolayı insanlar bizim yaptığımızı düşünüyorlardı ve bu sebepten sokaklara giremiyorduk. Artık bunu yapamayacaklar” diye konuştu. Bu çalışmayla toplumda söz hakları olacağını söyleyen kâğıt toplayıcısı Cemil Malakçıoğlu “Sokağa çıktığımızda insanlar bize kötü bakıp bizden uzaklaşıyorlardı. Böyle bir şey olmayacak artık” ifadelerini kullandı. Kâğıt toplayıcısı Yusuf Adıbelli ise kıyafetin önemine değinerek “Mahallelerde gezerken daha rahat oluruz. Küçük çocuklar bizi görünce korkmaz artık” dedi.

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HAYAT Atık toplayıcıya kimlik ve üniforma