Artık bu oyun bitti

Beştepe’de 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin hala teröristlerle hareket etmesine ve parlamentolarına davet etmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar, konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.

SİZLERİ DE GÖRELİM

Güvenli bölge bizim gündemimize bugün girmedi, Obama döneminde girdi. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönük bakmamıştı. Şimdi Türkiye terör örgütlerinden temizleyince birden bu konular akla geliyor. AB’nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var, güçlüsünüz. Yunanistan’a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız.

ASLA ÇEKİNMEYİZ

Türkiye’nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız. Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz. Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG’nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum.

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ARTIK BU OYUN BİTTİ

Türkiye’nin başlattığı harekat şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış, hakikatleri ortaya çıkarmıştır. Suriye’deki kaotik durum uzunca bir süredir asıl niyetleri gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyordu. Teröristleri muhatap alan liderler var. Bu ne menem iştir? Onları muhatap alıp şımartıyorlar. Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor. Dünya liderleri teröristi masaya oturtup çözüm arıyor. Bu teröristlere ev sahipliği yapan ABD Senatosu’nda teröristlere sahip çıkanlar var. Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz? Artık bu oyun bitti.

Karşımıza çıkarlarsa tepeleriz

Erdoğan, “Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır. Bu yazılı kayda girmiştir. Barış Pınarı Harekatı’nı başarıya ulaştırmış olduk. Bu ilk aşamasını oluşturuyor. Harekat alanımızın doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayn el-Arab bölgesi Rusya ile rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Yeni duruma göre yeni değerlendirmeler yaptık. Terör örgütü mensupları dün saat 12.00’de başlamak üzere 150 saat içerisinde sınırlarımızın 30 kilometre dışına çıkarılarak buralardan uzaklaştırılacaktır. İlk 10 kilometresi Kamışlı şehir merkezi hariç Türkiye-Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kamuoyuna ifşa edeceğiz

Erdoğan, “Türkiye’nin tavrı hala aynıdır. Güvenli hale getirilen yerlerde bir ila 2 milyon arasında mültecinin geri dönüşünü sağlayacağız. Asıl çözümün Suriye’deki tüm kesimlerin katılımıyla sağlanacak yeni anayasanın teşkilinden geçtiğini biliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ancak bunun başarılmasıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer. Derdi Suriye’nin geleceği olan herkesin bu sürecin başarılı olması için gayret göstermesi şarttır. Türkiye olarak bizim bu konudaki samimiyetimizi kimse inkar edemez. Süreci rejimi veya terör örgütlerini kullanarak sabote etmeye çalışacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

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SOÇİ'DEN DETAYLAR

Erdoğan ile Putin zirvede 2,5 saat görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin’in Soçi’deki zirvede iki buçuk saat baş başa görüştüğünü bildirdi. Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim’de, Erdoğan ve Putin’in Suriye’nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı. Her iki liderin Suriye’de sahadaki duruma hakim olduğunu vurgulayan Peskov, “Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar.” ifadesini kullandı. Baş başa görüşmenin ileriki aşamasında savunma bakanları ve diğer uzmanların da davet edildiğini aktaran Peskov, Erdoğan ve Putin’in bizzat mutabakat muhtırası üzerinde değişiklikler yaptığını söyledi.

Kararı tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı”nı kınayan bir karar tasarısını kabul eden Avrupa Parlamentosu’na (AP) sert tepki gösterdi. Türkiye’nin terörü temizlemek için düzenlediği harekata karşı PKK-YPG yanlısı karar alan AP’nin tutumunu sert bir dille kınayan Dışişleri Bakanlığı, “Tümüyle reddediyoruz” açıklaması yaptı. Açıklamada, “AP’nin Barış Pınarı Harekâtı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz. Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır. Harekât ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmıştır. Ayrıca bu harekâtın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir. AP ve AB, Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandıran Türkiye’ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam etmektedir” denildi.

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