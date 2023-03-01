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Artuklu Belediyesinden Personellere Ek Zam

Artuklu Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede, ek protokol imzalanarak çalışanlara zam yapıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:42 . 1/03/2023 Çarşamba
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Artuklu Belediyesinden Personellere Ek Zam

Artuklu Belediyesinden Personellere Ek Zam

İmza törenine Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Belediye Meclis Üyeleri ile belediye çalışanları katıldı.

En son Ekim 2022 yılında imzalanan sözleşmeyle birlikte 6 ay içinde toplam %100’ün üzerinde zam alan belediye işçileri, törenin yapıldığı salonda Başkan Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti.

Ek Protokolle %25’lik bir zammın daha yapılarak her zaman personellerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Ekim ayında bir toplu iş sözleşmesi protokolü imzalamıştık. Ancak gelişen ekonomik nedenlerden dolayı personelimizin refah seviyesini yükseltmek için ortak bir karar alarak ek protokol imzaladık. Daha önce %65 zam yapmıştık, bugün de yapılan ek protokolle %25’lik zam daha yapıldı. Böylelikle toplamda 6 ay içinde %100’ün üzerinde bir zam yaptık. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun. Bizler daima onların yanındayız. Onların emekleri ve çabaları bizim için çok kıymetlidir.”


#mardin
#artuklu
#zam
1 saat önce
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Artuklu Belediyesinden Personellere Ek Zam
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