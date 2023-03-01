Artuklu Belediyesinden Personellere Ek Zam

Ek Protokolle %25’lik bir zammın daha yapılarak her zaman personellerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Ekim ayında bir toplu iş sözleşmesi protokolü imzalamıştık. Ancak gelişen ekonomik nedenlerden dolayı personelimizin refah seviyesini yükseltmek için ortak bir karar alarak ek protokol imzaladık. Daha önce %65 zam yapmıştık, bugün de yapılan ek protokolle %25’lik zam daha yapıldı. Böylelikle toplamda 6 ay içinde %100’ün üzerinde bir zam yaptık. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun. Bizler daima onların yanındayız. Onların emekleri ve çabaları bizim için çok kıymetlidir.”