Gündem Asansör arızasını defalarca İBBye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti Ben artık çok yoruldum
İSTANBUL

Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren sorunlara bir yenisi daha eklendi. Hilal Demir isimli engelli vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün de aylardır arızalı olduğunu söyledi. Konu hakkında İBB'ye son üç ayda birçok kez talep attığını fakat asansörlerin tamir edilmediğini ifade eden engelli vatandaş, "2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum İstanbul'da. Asla bu kadar uzun süreli bir arıza görmedim. Ben artık çok yoruldum." diyerek isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asansör arızasını defalarca İBBye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
Engelli vatandaşın bozuk olduğunu ifade ettiği Vatan istasyonundaki asansörler.

İstanbullu vatandaşlar, İETT otobüslerinden metroya, metrobüsten tramvaya kadar her gün başka bir araç sorunuyla boğuşuyor. Son dönemlerde ise toplu ulaşım duraklarındaki yürüyen bant, merdiven ve asansörlerin günlerce arızalı olması ve çalışmaması vatandaşları bezdirdi. Buna son örnek, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonunda yaşandı.

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ENGELLİ VATANDAŞ İBB'YE İSYAN ETTİ: AYLARDIR SÖYLÜYORUM ÇÖZÜME KAVUŞMUŞ BİR ŞEY YOK

2012 senesinden bu yana engelli olduğunu ifade eden Hilal Demir isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, CHP yönetimindeki İBB'ye isyan etti.

Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
OYNAT 00:52
Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren sorunlara bir yenisi daha eklendi. Hilal Demir isimli engelli vatandaş, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün de aylardır arızalı olduğunu söyledi. Konu hakkında İBB'ye son üç ayda birçok kez talep attığını fakat asansörlerin tamir edilmediğini ifade eden engelli vatandaş, '2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum İstanbul'da. Asla bu kadar uzun süreli bir arıza görmedim. Ben artık çok yoruldum.' diyerek isyan etti.

Durakta yer alan iki asansörün de arızalı olduğunu belirten Demir, "Bu asansörü 24 Kasım'da Twitter'dan İBB'ye bildirdim. Diğer asansör bozuldu. Bu da Topkapı yönünün asansörü. Bunu da 7 Aralık'ta bildirdim. 7 Ocak'ta ikisinin fotoğrafını çekip tekrar İBB'ye bildirdim ama hala çözüme kavuşmuş hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BEN ARTIK ÇOK YORULDUM"

Yetkililerden mantıklı bir açıklama beklediğini ifade eden engelli vatandaş, "Bir asansörün tamiri neden bu kadar uzun sürüyor ben anlayamıyorum. Ben İstanbul'da 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Asla bu kadar uzun süre bir asansörün bozuk kaldığına şahit olmadım. Ben artık çok yoruldum" diyerek sözlerini noktaladı.

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