ASELSAN’dan Başkan Demir’e ‘Akıllı Şehir’ sunumu

Ekonomi

Buğdayda yaklaşık 22 milyon tonluk üretim beklentisi

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, "Birlik olarak bu yıl 21,5 milyon ton buğday üretimi beklentimiz var. Hatta 22-23 milyon ton arasında rekolte gelirse şaşırmayalım" dedi. Kiraz, "Geçen yıl rekolte 19,5 milyon tondu. Geçen yıla göre yüzde 15-20'lik artış elde edilecek" açıklamasında bulundu.