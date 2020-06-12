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SAMSUN

ASELSAN’dan Başkan Demir’e ‘Akıllı Şehir’ sunumu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, ASELSAN yetkilileri ile bir araya gelerek kent için hazırlanan ‘Akıllı Şehir Projesi’ hakkında istişarelerde bulundu.

Haber Merkezi İHA
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Güler ise video konferans yoluyla katıldı.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Güler ise video konferans yoluyla katıldı.

ASELSAN, ‘Akıllı Şehir Projesi’nin sunumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e yaptı. ASELSAN Akıllı Sistemler Program Direktörü Gökhan Uluçay ve ekibi tarafından yapılan sunumda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapaçıoğlu da yer aldı. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Güler ise video konferans yoluyla katıldı.

  • Samsun için hazırlanan sunumu izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da ‘Akıllı Şehir’ kapsamında yapılabilecek her şeyi yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her yatırımın geleceğe dokunacak olmasını amaçlıyoruz. Bunun temeli de teknolojiden geçiyor” dedi.

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