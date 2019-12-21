İşçi cephesi 2578 TL'de ısrarcı

Gözlerin çevrildiği asgari ücrette sıkı pazarlık sürüyor. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere dün Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti.

"İYİMSER DEĞİLİZ"

Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor" diye konuştu.

MİLYONLARCA AİLENİN TEK GELİR KAYNAĞI

Toplumun büyük çoğunluğunun, komisyon çalışmalarının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Irgat, 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücretin milyonlarca kişinin ve ailesinin geçimini sağlayacak tek gelir olacağını kaydetti. Irgat, "Korunması gereken işveren değil işçiler. Asgari ücret kadar bir gelirin vergi dışı bırakılması, tüm emek örgütlerinin ortak talebidir. Ailenin huzur ve refahı, özellikle annenin ve çocukların korunması, asgari ücret belirlenirken dikkate alınması gereken en temel ilkelerden biri olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BEKLENTİ 2 BİN 578’İN ÜZERİNDE

"(2 bin 578 lira) Bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz" diye konuşan Irgat, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin beklentilerinin çok altında bulunduğunu, bu nedenle iyimser olamadıklarını belirtti.

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BU RAKAM KASIM 2019’U İFADE EDİYOR

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız da, asgari ücretin kriterlerini net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ise, "Türk-İş'in araştırmasına saygılıyız, yıllardan beri bunu yapıyorlar. Bu araştırma Kasım 2019'u ifade etmektedir. Önümüzde aralık ayı vardır, 2020 yılı tahminleri vardır. Biz de 'Türk-İş'in bu rakamından aşağı olmamak üzere' diyoruz."

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