Gündem İşçi cephesi 2578 TLde ısrarcı
POLİTİKA

Asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi cephesi 2578 TL'de ısrarcı

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret rakamlarının netleşmesi için son viraja girildi. 27 Aralık’ta yapılacak son görüşme öncesi biraraya gelen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Yıldız - Nazmi Irgat - Tayfun Görgün
Osman Yıldız - Nazmi Irgat - Tayfun Görgün

Gözlerin çevrildiği asgari ücrette sıkı pazarlık sürüyor. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere dün Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti.

"İYİMSER DEĞİLİZ"

Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor" diye konuştu.

MİLYONLARCA AİLENİN TEK GELİR KAYNAĞI

Toplumun büyük çoğunluğunun, komisyon çalışmalarının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Irgat, 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücretin milyonlarca kişinin ve ailesinin geçimini sağlayacak tek gelir olacağını kaydetti. Irgat, "Korunması gereken işveren değil işçiler. Asgari ücret kadar bir gelirin vergi dışı bırakılması, tüm emek örgütlerinin ortak talebidir. Ailenin huzur ve refahı, özellikle annenin ve çocukların korunması, asgari ücret belirlenirken dikkate alınması gereken en temel ilkelerden biri olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BEKLENTİ 2 BİN 578’İN ÜZERİNDE

"(2 bin 578 lira) Bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz" diye konuşan Irgat, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin beklentilerinin çok altında bulunduğunu, bu nedenle iyimser olamadıklarını belirtti.

BU RAKAM KASIM 2019’U İFADE EDİYOR

  • Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız da, asgari ücretin kriterlerini net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ise, "Türk-İş'in araştırmasına saygılıyız, yıllardan beri bunu yapıyorlar. Bu araştırma Kasım 2019'u ifade etmektedir. Önümüzde aralık ayı vardır, 2020 yılı tahminleri vardır. Biz de 'Türk-İş'in bu rakamından aşağı olmamak üzere' diyoruz."

Asgari zammında talep farkı üç kat
EKONOMİ
Asgari zammında talep farkı üç kat


ABDden Türkiyeye yaptırım kararı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı

F-35''lerin yasaklanması, S-400'lerin alımına ilişkin yaptırım kararları onaylandı.
Zulme karşı Sessiz Çığlık

Zulme karşı
'Sessiz Çığlık'

Doğu Türkistanlılar için binlerce kişi yürüdü.
Libyaya seyirci kalmayız

Libya'ya seyirci kalmayız

Burası Türkiye... Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var.
Rahat uyu Eren

Rahat uyu Eren

​Eren'in katili teröristin cenaze törenine katılan HDP'li başkan paketlendi.
8 yıldır<br>çevreyi çalışıyoruz

8 yıldır
çevreyi çalışıyoruz

​AK Parti İstanbul Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Yeni Şafak'a konuştu.
İşçi cephesi<br>2578 TL'de ısrarcı

İşçi cephesi
2578 TL'de ısrarcı

​Son görüşme 27 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

​Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar.

Tek kişilik<br>çadırda 16 kişi

Tek kişilik
çadırda 16 kişi

T​eneke sobada eski giysi, plastik ve terlik yakıyorlar.
Evanjelikler Trump'u aforoz etti

Evanjelikler Trump'u aforoz etti
Kentsel dönüşüm hızlanacak

Kentsel dönüşüm hızlanacak

​2020 yenilenen projelerin yılı olacak.
Yüksekliği<br>100 metreye ulaştı

Yüksekliği
100 metreye ulaştı

​1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 318 metre olacak.
Erdoğan'dan bütçe mesajı

Erdoğan'dan bütçe mesajı

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti.
2020 bütçesi <br>kabul edildi

2020 bütçesi
kabul edildi

AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
DHKP/C'nin üst düzey <br>sorumlusu yakalandı

DHKP/C'nin üst düzey
sorumlusu yakalandı

​5 farklı soruşturmadan aranması bulunuyordu.
Yaptırımlar <br>motive eder

Yaptırımlar
motive eder

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Bitlis’te 6, Hakkari’de 11 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir.
Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz
Gündem

Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan aileleri aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit ailesi ve gazilerin de bulunduğu toplumun her kesiminden çok sayıda kişi ziyaret etti. Annelerden Süheyla Demir "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes destek versin, evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım" dedi. Songül Altıntaş"El birliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız" diye konuştu. Baba Süleyman Aydın "Bize destek veren Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL
Gündem

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.