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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın başlıyor.

09:02 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Asgari ücret için komisyon toplanıyor.

Asgari ücret için komisyon toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.


Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira


Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

#Asgari Ücret
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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