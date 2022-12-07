Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirecek.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücret net 5 bin 500 lira
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken memur ve emekli maaşının zamlı halinin ne olacağı, zam oranlara ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. İşte enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAMemurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında 2,88 artarken, yıllık bazda artış yüzde 84,39 oldu. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde enflasyon farkı oluştu.Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04e ulaştı.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİGeriye dönük altı aylık TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.Ancak kesin rakamlar 3 Ocakta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacaklarını açıklamıştı.
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammı, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili 5 aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı aralık verileriyle netleşecek. İşte 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve emekli zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanıyor.
Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.
İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.
Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak.İşçi heyetinin komisyona, Türk-İşin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasındaki rakamları sunması bekleniyor.
Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili şunları söyledi;Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz.
Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına yönelik birçok iddia ortaya atılırken, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu söyledi.Atalay açıklamasında şunları söyledi;6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?
Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekimde yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. ifadelerini kullanmıştı.
2023 yılı asgari ücretinde görüşme trafiğinin başlaması ile zam tahminleri de yapılmaya başladı. İşte asgari ücrete ilişkin ortaya çıkan beş farklı zam tahmini..
YÜZDE 30 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TLye yükselecek.
YÜZDE 40 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TLye yükselecek.
YÜZDE 50 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TLye yükselecek.
YÜZDE 55 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 500 TLye yükselecek.
YÜZDE 60 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TLye yükselecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmaları sonucunda netleşecek.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücrette ilk toplantı bugün: İşte ortaya çıkan beş zam tahmini
7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi ve işveren tarafının talepleri gündemde olacak. Toplantı öncesi 2023 yılı asgari ücretine ilişkin zam tahminleri de yapılmaya başlandı. İşte beş farklı zam oranı tahmini ve asgari ücrette olası yeni rakamlar..