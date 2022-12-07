Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

FOTOĞRAF 7 Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken memur ve emekli maaşının zamlı halinin ne olacağı, zam oranlara ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. İşte enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama. MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAMemurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında 2,88 artarken, yıllık bazda artış yüzde 84,39 oldu. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde enflasyon farkı oluştu.Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04e ulaştı. SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİGeriye dönük altı aylık TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.Ancak kesin rakamlar 3 Ocakta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacaklarını açıklamıştı. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili 5 aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı aralık verileriyle netleşecek. İşte 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve emekli zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

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