Aşı karşıtı mitinge neden izin verilmedi?

Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de 'Büyük Uyanış' ismiyle miting düzenleme kararı almıştı. Aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin verilmedi. Maltepe Kaymakamlığı, bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurdu.
GEREKÇE: BULAŞ RİSKİ
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" denildi.