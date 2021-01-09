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ANKARA TÜRKİYE

​Aşı odaları hazır ​

Aşı odaları hazır

Hastanelerde Koronavirüs aşılarının yapılacağı ‘Aşı Uygulama Odası’ çalışmaları sürüyor. Odalar, aşı olacakların diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada yer alacak. Bu doğrultuda Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturuldu. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olanlarda 25 aşı uygulama odası olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı için randevular MHRS sistemi üzerinden alınacak. 65 yaş üstü kişiler aile sağlığı merkezlerinde de aşı olabilecek.
Aşı için randevular MHRS sistemi üzerinden alınacak. 65 yaş üstü kişiler aile sağlığı merkezlerinde de aşı olabilecek.

Kovid-19 aşısı uygulanması için alınan tedbirlere yönelik Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yazıda, Kovid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı. Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı. Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi.

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HEMEN YANLARINDA MÜDAHALE ODASI VAR

Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.

  • Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, “Hastalar, güvenlik görevlileri tarafından refakat edilerek aşı odalarına getirilecekler. Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üzerinde hastalar aşılanacak. Bunlar e-nabız üzerinden randevu alarak gelip aşılanabilecekler. Koşullarımız oldukça yeterli. Hastalar birbiriyle temas etmeyecek şekilde gelip aşılarını olabilecekler. Herkes randevu alarak gelecek. Kişiler sıra beklemeden işleyecek bu sistem. 65 yaş üstü olanlar aile sağlığı merkezinde de aşılarını olabilecekler. Buraya geldikten sonra her seferinde bir kişi odaya alınacak. Bu odalarda aşıları yapılacak. Yan etki durumunda ya da alerji durumunda müdahale etmek amacıyla 15 dakikalık sürenin hastanede ya da aile sağlık merkezinde geçirilmesi öneriliyor. Olumsuzluk yaşanması halinde aşı polikliniklerinin hemen yanında müdahale odası var. Bunun için de her türlü olaya müdahale edecek şekilde ilaç bulunduruyoruz” dedi.

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Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, bin ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası oluşturulacak. Her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.

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