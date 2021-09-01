Aşı olmak için pedal çevirdiler

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin koordinesinde, Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğini üyeleri ilçede farkındalık oluşturmak için ‘Diyarbakır aşı ol’ sloganlarıyla pedal çevirdi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi’nin koordinesinde, düzenlenen farkındalık etkinliğinde Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin Pedaldaş Bisiklet Grubu ve Yeşil Yıldız Derneği üyeleri, ‘Sağlığınız için aşıya pedal çevirin’ dediler.

15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayarak Ofis semti Sanat Sokağı’nda kurulan aşı çadırına kadar ‘Diyarbakır aşı ol’ sloganları atarak pedal çevrilen etkinlikte aşı olmayan vatandaşlara aşıları yapıldı.

-AŞILANMAYI ARTIRMALIYIZ-

Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır da yapılan çağrıların ve düzenlenen etkinliklerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, pandemi kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu açıklamalar ve sosyal medya üzerindeki çağrıların olumlu etkilerini gördük. Salgın ile mücadelede en güçlü silah olan aşılamanın artırılmasına yönelik kampanyalarımızı sürdüreceğiz. Bilim insanlarının söylediği gibi aşı koronavirüse karşı tek etkili çözüm. Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu yok, aşıyla aşacağız. Her gün bir yakınımızı salgın dolayısıyla kaybediyoruz. Bunun şakası yok.’ ’dedi.

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-HERKESİ AŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ-

Pedaldaş Bisiklet Grubu Başkan Yardımcısı Cüneyt Zengin ise aşının önemin dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek “Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Aşı insanları hastalıklardan hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlıklı ve risk altındakilere uygulanır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireyin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez. Biz kulüp olarak aşının önemi ve aşı yapması konusunda herkesi aşı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

-MAVİ KATEGORİDE OLMALIYIZ-

Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öğer de, “Üzülerek söylemek gerekiyor ki Diyarbakır’da istediğimiz performansı yakalayamadık. Daha geçen haftaya kadar kırmızı kategorideyken şuan turuncu kategorideyiz. O yüzden istenilen, her iki doz aşının da mavi kategoride olmasıdır. Diyarbakır’da farkındalık oluşturmak ve milletimizi kulaktan dolma bilgilerden ziyade aşının koruyuculuğunu, aşının halk sağlığını koruma noktasında önemini vurgulamak ve milletimizin aşısını yapması amacındayız” diye konuştu.