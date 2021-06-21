Aşı olmayanı ikna etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısı öncesi önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlerle En Baba Buluşma” adlı çevrim içi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. Kovid-19 tedbirlerine dikkat çeken Erdoğan, 5 bin vaka olduğunu hatırlattı. Vaka sayılarında çift haneye inilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, hedefin 18 yaş aşılamak olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITLARINA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?” sorusu üzerine, şu anda aşılamada 40 milyon rakamına yaklaşıldığına dikkati çekti. Bunun iyi bir yükseliş olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları paylaştı: “30 yaş sınırı ile alakalı olduğu için bundan sonra bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de bir taraftan çalışacaksınız ve hep birlikte bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne... Onları da bizim ikna etmemiz lazım. Bunlar bugünün sorunu değil, geçmişin sorunu. Geçmişten bu yana maalesef bu tür kampanyalar hep oldu ve bu kampanyalarda ne yazık ki bazı sıkıntılar da olmadı değil, yaşandı. Temennim odur ki bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı, bu tür olumsuz kampanyaları da ortadan kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir. Bilimi inkar etmek mümkün değil.”

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OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya davet ediyorum Babalar Günü'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aile whatsapp grubunuz var mı? Sorusuna 'Cep telefonumu aktif olarak kullanıyorum. Ailemin çeşitli fertleriyle özellikle mesajlar yoluyla haberleştiğimiz oluyor. Çeşitli mesaj grupları telefonumda mevcut. whatsapp ile aram yok. Çünkü bunları kullanmaya zaman itibarıyla da fırsatım da yok. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BEN İLK ANDA AŞIMI OLDUM

Türkiye’de gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti.” ifadesini kullandı. Halktan, aşının ikinci dozunu olanların da çok ciddi rakamlara ulaştığını dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin elinde aşının bulunduğunu, hedefin aşıyı 18 yaşına kadar indirmek olduğunu aktardı.

EVLİLİK YAŞINI İLERLETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler arasında 30 yaşa kadar evlenmeme gibi bir moda oluştuğunu, gençlerin evlenme yaşını daha fazla ilerletmemesi gerektiğini söyledi. Sporcu gencin, “Baba adayı bizlere, bir baba ve dede olarak tavsiyeleriniz nedir?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Geleceğin baba ve anne adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, İnanıyorum ki sizin evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de nikah törenlerinde hep söylerim en az üç çocuk.”

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ANNELERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN

Programda, “Rahmetli babanız Ahmet Erdoğan’ı kaybettikten sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan duygulu anlar yaşadı.

BABAMI ERKEN YAŞTA KAYBETMENİN SIKINTISINI ÇOK YAŞADIK

Erdoğan, “Küçük yaşta annesini veya babasını kaybetmiş insanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmek çok zordur. Babamızı böyle erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok çok yaşadık. Annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı, benim için hem babalıktı hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. Ama annemin şefkati, yaşım nereye gelirse gelsin bir başkaydı. Onun için annenizin ayaklarının altını muhakkak öpün diye her zaman diyorum. Bu, Peygamber Efendimiz'in Hadis-i Şerifi’nden kaynaklanıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ben de annemin ayağının altını öpmeye kalktığım zaman anneciğim de bana ayağının altını öptürmek istemezdi.” dedi.

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OYNAT 03:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babanızın vefatından sonra size yol gösteren babalık yapan ikinci bir kişi oldu mu?' sorusuna duygulandıran cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü'nde gençlerle görüntülü olarak buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin 'Babanızın vefatından sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bier kişi oldu mu?' sorusuna duygulandıran bir cevap verdi. BiP'te paylaş

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WHATSAPP'LA ARAM YOK

“Yoğun iş temponuzda çocuklarınızla, torunlarınızla haberleşiyor musunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, cep telefonunu aktif olarak kullandığını, aile fertleriyle mesaj yoluyla da haberleştiğini belirtti. Erdoğan, telefonunda çeşitli mesaj gruplarının bulunduğunu ancak Whatsapp ile arasının olmadığını dile getirerek, bunları kullanmaya zamanının olmadığını kaydetti. “Bizim neslimiz için hala en güzel iletişim yolu yüz yüze görüşme.” diyen Erdoğan, en azından sesli konuşma yöntemini seçtiğini söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz