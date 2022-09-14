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POLİTİKA

Asia Times: Avrupa enerji kriziyle uğraşırken Türkiye bağlarını derinleştiriyor

Hong Kong merkezli Asia Times'ta çarpıcı bir makale yayımlandı. Makalede, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaşın ortasında bir enerji krizini savuşturmakla meşgul olduğu Türkiye'nin ise Balkanlar'la bağlarını derinleştirmeye çalıştığı belirtilerek bölgedeki Müslüman ve Hristiyanların, Türkiye'yi "yükselen, tarafsız bir ortak" olarak gördüğü ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Asia Times: Avrupa enerji kriziyle uğraşırken Türkiye bağlarını derinleştiriyor
Asia Times analiz etti. Avrupa enerji kriziyle uğraşırken Türkiye bağlarını derinleştiriyor.

Hong Kong'un çevrim içi gazetelerinden Asia Times'ta yer alan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan seyahati masaya yatırıldı.

  • Sırp siyasi analist Nikola Mikovic'in imzasıyla yayımlanan makalede, "AB, Ukrayna'daki savaşın ortasında bir enerji krizini atlatmaya çalışmakla meşgulken Türkiye bölgeyle bağlarını derinleştiriyor." ifadeleri yer aldı.

YÜKSELEN TARAFSIZ BİR ORTAK: TÜRKİYE

Mikovic'in makalesinde, AB'nin Ukrayna'daki savaşın ortasında bir enerji krizini savuşturmakla meşgul olduğu, Türkiye'nin ise Balkanlar'la bağlarını derinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Bosna-Hersek, Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerindeki Müslüman ve Hıristiyanların, Türkiye'yi "yükselen, tarafsız bir ortak" olarak gördüğü ifade edildi.

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Makalede, bölgede Türkiye'ye bakış açısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Milorad Dodik'in, "Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman Müslüman-Boşnak çıkarlarının yanında olacaktır ama herkese saygı duyuyor ve politikası böyle olduğu sürece ben de ona saygı duyacağım." ifadelerine yer verildi.

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Mikovic, ülkede son sözü söyleyenlerin yerel liderler olmadığına dikkati çekerek, Saraybosna'daki Bosna Hersek AB Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in anayasa konusundaki dayatmacılığını "fiili sömürgecilik" olarak niteleyerek Erdoğan'ın Saraybosna'da gazetecilere verdiği demeçte, Schmidt'in Bosna Hersek federal seçim yasasında değişiklik yapmakla çok ileri gittiğini, sürece karışmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

'ERDOĞAN'IN ZİYARETİ DENGELEYİCİ BİR ETKİYE SAHİP'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ziyareti öncesi, açıklamalarda bulunan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ziyaretin hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu vurgulamış, "Bosna Hersek, karşılıklı saygıya bağlı bölgesel iş birliği istiyor. Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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