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ANKARA

Aşık Veysel türküleriyle anıldı: Muhsin Ertuğrul kapılarını araladı

Musiki Muallim Mektebi restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını araladı. Cumhuriyet Tarihi’nin ilk konservatuarı olan Mamak’ın kültür ve sanat durağı mektep restorasyon çalışmalarının ardından ilk konserini verdi. Vefatının 48. Yıl dönümünde Büyük Ozan Âşık Veysel türküleriyle Mamak’ta anıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşık Veysel türküleriyle anıldı: Muhsin Ertuğrul kapılarını araladı
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde konser verildi.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen konsere pandemi dolayısıyla kısıtlı sayıda seyirci katılırken, yaklaşık 1,5 saat süren konser Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği hocası Murat Metin öncülüğünde sanatçı İsmail Erdoğan’ın seslendirdiği yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu Aşık Veysel’in şiirlerini, türkülerini, hafızalarda derin izler bırakan eserleri katılımcıları duygulandırdı.

Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aşık Veysel aşıklık geleneğinin üstadı, yani o büyük ustadır. Âşık Veysel'in gönül dili Anadolu'nun gönül dili olmuştur. Aşık Veysel bizim değerimizdir. İnsan sevdasının yanı sıra doğa aşığı, toprak dostu, birlik ve beraberlik sembolü büyük ozan Âşık Veysel'i, 'sadık yârim' dediği kara toprakla buluşmasının 48. yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

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