Aşık Veysel'in adı ilham olacak

Sultanbeyli Belediyesi, kültür yatırımlarına devam ediyor. Birçok projeyi ilçe sakinlerinin hizmetine sunan belediye; Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinin ve özellikle gençlerin uğrak noktası olmaya aday olan sanat evi; bağlamadan gitara, kemandan piyanoya birçok kurs imkanı sunacak. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi; origami, tezhip ve ebru sanatı gibi alanları da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca mesleki kariyer düşünen öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin de verileceği kültür ve sanat evi; ağaçların ferah gölgesine kurulu sosyal alanı ve çocuk parkıyla 7’den 70’e herkesin tercihi olacak.





GAYRETİMİZ ARTTI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Daha öncesince burası bataklık vaziyette iken Aşık Veysel Parkı olarak hemşehrilerimize kazandırmıştık. Şimdi ise Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi’ni buradaki kıymetli hemşehrilerimize, ilçemize ve kültür dünyamıza armağan etmiş olduk. Cumhurbaşkanı’mız tarafından 2023 yılı Aşık Veysel Yılı olarak ilan edildiği için biz de Kültür ve Sanat Evi’mize ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in adını verdik. Biraz önce salonlarımızı dolaşırken bizim kursumuza katılıp da konservatuarı kazanan evlatlarımızı görünce gayretimiz daha da arttı. Buradan kültür adamı sanatçılar yazarlar ressamlar çıkarmak için var gücümüzle gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.





KURS ÇOK ŞEY KATTI

Sultanbeyli Belediyesi’nin kursunda eğitim gören Melek Seher Aleyna Ata, “Bende hiç müzik denen bir şey yoktu. Sadece öylesine koro deneyimi kazanmak için geldim. Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle birlikte çok güzel şeyler yaşadık, arkadaşlarımızla güzel zamanlar geçirdik” dedi. Kursta resim eğitimi gören Elanur ise, “Burada güzel sanatlar eğitimi alıyoruz, kara kalem gibi. Geçen sene tablolar yapmıştık. Bana çok şey kattı, eğitimler ve hocamız gayet iyi” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada, “Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi ilçemize hayırlı olsun. Belediyemiz ve başkanımız kültüre, sanata büyük önem veriyor” dedi.



