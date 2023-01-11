Aşırı yağışlar Antalya ve Manisa'yı etkiledi: AFAD can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı AFAD, aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam edildiğini açıkladı. Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ve Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Açıklamada, can kaybı ve yaralı ihbarı olmadığı belirtildi.

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