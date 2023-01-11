Gündem Aşırı yağışlar Antalya ve Manisayı etkiledi AFAD can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı
ANTALYA

Aşırı yağışlar Antalya ve Manisa'yı etkiledi: AFAD can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı

AFAD, aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam edildiğini açıkladı. Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ve Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Açıklamada, can kaybı ve yaralı ihbarı olmadığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Aşırı yağışlar Antalya ve Manisayı etkiledi: AFAD can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı
Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Açıklamanın devamı şöyle:

Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz.

  • Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Antalya'da yağış ve şiddetli rüzgar
OYNAT 00:59
Antalya'da yağış ve şiddetli rüzgar
Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur, yolları adeta göle çevirdi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına ise bir çınar ağacını gövdesinden ayırdı.

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına! Yağışlar ne zaman bitecek?
ÖZGÜN
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına! Yağışlar ne zaman bitecek?

Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
İnsanlığın geleceği tehlike altında

İnsanlığın geleceği tehlike altında

​Kriz derinleşiyor: Dünya genelinde rekor seviyeye ulaştı.
AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclise geliyor

​'Bu daha fragman siz gala gecesine gelin demişti: Cezası belli oldu.

​'Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.'

​Milli Muharip Uçak için dikkat çeken açıklama: Geri sayım başladı.

​Sezon başında yaşanan olay takımı bugünlere taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.