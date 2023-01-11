Aşırı yağışlar Antalya ve Manisa'yı etkiledi: AFAD can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.
CAN KAYBI VE YARALI YOK
Açıklamanın devamı şöyle:
Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz.
- Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.