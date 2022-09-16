Asırlık geleneği sürdürüyorlar

Malatya’da asırlardır devam eden elle su kuyusu açma geleneği, gelişen teknolojiye rağmen sürdürülüyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Abdulvahap Özçakı, asırlardır devam eden ‘elle su kuyusu’ açma geleneğini sürdürüyor. İlçeye bağlı Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisinde kullanmak için kuyu açtırmaya karar veren Özçakı, gelişen teknolojiye rağmen çalışmaların kazma ve kürekle yapılmasını tercih etti. 22 yıldır geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışmaları yaparak geçimini sağladığını kaydeden Abuzer Barışkan, işlerinin zor olduğunu, altı günlük bir çalışmayla 7 metre derinliğe indiklerini söyledi. Malatya’da geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışması yapan usta sayının parmakla sayılacak kadar az olduğunu da ifade eden Barışkan, ekmek mücadelesi için çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ailesine ait yaklaşık üç dönümlük bahçede geleneksel yöntemlerle kuyu açtırdığını belirten Abdullahvahap Özçakı, “Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebzeleri sulamak için eski yöntemle kuyu açtırıyorum. 8 metrede su beklentimiz var. Suyu bulsak da 15 metreye ineceğiz. Kuyuyu sağlam yapmaya gayret ediyorum ki uzun yıllar ayakta kalsın” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 6 Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi. Sırt, karın ve göğüs bölgelerinde birçok bıçak darbesine maruz kaldığı tespit edilen şahıs, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Malatya'da kan donduran olay: Defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi Malatya'da 29 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak dağlık bir alanda ölüme terk edildi. Polisin bulduğu genç kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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