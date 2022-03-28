Gündem Asker konvoyunda silahlı eğlence
İSTANBUL

Asker konvoyunda silahlı eğlence

Asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup genç trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Araçlarla yolu trafiğe kapatan gençler havaya kurşun yağdırdı.

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Haber Merkezi DHA
Asker konvoyunda silahlı eğlence
DHA
Asker konvoyunda silahlı eğlence
Asker konvoyunda silahlı eğlence
DHA
Asker konvoyunda silahlı eğlence

Tuzla'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.

Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı.

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