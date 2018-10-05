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Asker-polis telefon gasbetmiş

Gebze’de Suriye uyruklu bir kişiden telefon gasbettikleri öne sürülen bir polis ve bir muvazzaf askerin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gaspçılardan biri polis, diğeri de astsubay çıktı. İddiaya göre olay şöyle gelişti. Cep telefonu alım satım işi yapan Suriye uyruklu Y. H., kendilerini polis olarak tanıdan kişiler tarafından gasp edildi. Polise başvuran mağdur, 23 bin lira değerindeki telefonlarını gasp eden kişilerden şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu çete üyelerinin kimliğine ulaşıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.G., Ankara’da görev yapan astsubay A.S. ile E.B.Y. ve U.A. gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

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