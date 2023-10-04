|
Gündem

Askeri birliğe sızacaktı: Sahte kimlikli terörist yakalandı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nın sosyal tesislerine sahte pilot kimliğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Terörist ifadesinde 81 il için benzer talimat verildiğini anlattı. Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

Burak Doğan
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na düzenlediği saldırının ardından, yeni bir eylem için talimat verdiği ortaya çıktı. Terör örgütünün askeri tesislere sahte kimliklerle girmeye çalışacağı öğrenildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Sosyal Tesisleri’ne sahte pilot teğmen kimliğiyle girmeye çalışan bir kişi görevli jandarma personeli tarafından yakalandı. Ele geçirilen kişinin PKK/YPG üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin aynı zaman üniversite 1. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Sorgulanan şüpheli, 81 ilde askeri bölgelere sahte kimliklerle giriş yapmaya çalışılacağını itiraf etti.


BÜTÜN İLLER UYARILDI

Polis, 81 ilin askeri tesislerine konuyla ilgili ikaz yazısı yazdı. Sahtesi üretilen teğmen kartının orijinal kimliğe uymadığı, yanlış hazırlandığı ortaya çıktı. Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.


#Ankara
#İçişleri Bakanlığı
#terör örgütü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET