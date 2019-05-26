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ANKARA

Askerlik yasası ertelenmeli

Yeni askerlik yasasına göre 130 bin askerin terhisi gündeme gelecek. Asker sayısısındaki ani düşüşün özellikle hudut birliklerinde milli güvenlik sorunlarına neden olacağı belirtiliyor. Askeri uzmanlar yasanın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. 350 bin civarındaki er sayısı, kısa sürede 220 binin altına inecek. Özellikle 911 kilometrelik Suriye sınırında yüzlerce üs bölgesi olduğu, bu alanların yeterli personel olmadan kontrol edilemeyeceği vurgulanıyor. Ayrıca KKTC-Güney Kıbrıs sınırındaki Barış Gücü Komutanlığı’nda doğacak zafiyetin güvenlik açığı doğuracağına dikkat çekiliyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamuoyu ile paylaşılan yeni askerlik sistemi bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte askeri personel sayısında yaşanacak ani düşüşlerin hudut birliklerinde milli güvenliği tehdit edecek sıkıntılar yaratabileceği belirtiliyor.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Uzun süredir gündemde olan yeni askerlik sistemi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda önceki gün kabul edildi. Tasarının Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından 6 aylık görev süresini dolduran 130 bine yakın askerin terhisi gündeme gelecek. Resmi rakamlara göre 350 bin civarındaki olan er sayısı, kısa sürede 220 binin altına inecek.

SINIRIN KONTROLÜ ZOR

Er sayısında yaşanacak ani düşüş endişeleri de beraberinde getirdi. Er ve erbaşların aktif olarak görevlendirildiği hudut birliklerinde ciddi güvelik zafiyeti yaşanabileceği dile getiriliyor. Özellikle 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırında yüzlerce üs bölgesi olduğu, bu alanların yeterli personel olmadan kontrol edilemeyeceği vurgulanıyor.

KIBRIS SIKINTIYA DÜŞER

PKK’nın yuvalandığı Fırat’ın doğusundan terör sızmaları yaşanabileceği, sınıra kurulan elektronik kontrol sistemlerinin korunaksız kalacağı belirtiliyor. Kars ve Edirne hudut bölgelerinin de ciddi sıkıntılar yaşayacağı kaydediliyor. Personel eksikliğinin milli güvenlik sorununa sebep olacağı yerlerden birisi de Kıbrıs. KKTC-Güney Kıbrıs sınırındaki Barış Gücü Komutanlığı’nda doğacak zafiyetin fark edilmesi halinde güvenlik açığı doğa bileceğine dikkat çekiliyor.

GERİ HİZMETLER AKSAYACAK

Mühimmat sevkiyatı, cephaneliklerin emniyeti ve kışlalardaki geri hizmetlerin de erler tarafından yürütüldüğü, asker sayısındaki azalmanın maddi ve hukuki külfeti beraberinde getireceği kaydediliyor. Ayrıca terfi ve emeklilikler nedeniyle boşalacak kadrolar da endişeyi derinleştiriyor. Askeri uzmanlar, yasanın bu endişeler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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