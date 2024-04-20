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Aslan payı sınıf öğretmenliğine

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mayıs ayında belli olması bekleniyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:21 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023-KPSS puanıyla yapılacak atama için Hazine ve Maliyet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının belirleyeceği kadro sayısı doğrultusunda takvim netleşecek. Atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğu öğretmen olacak.


50 ALANDA ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak öğretmen ataması takvimi ile birlikte branş dağılımı açıklanacak. Ardından öğretmen atamaları ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri başlayacak. Bu yıl toplam kontenjanın açıklanmasının ardından sözlü sınavlar gerçekleştirilecek. Ardından atama tercihleri yapılacak. Atama sonuçlarıyla beraber öğretmenlerin göreve başlayacağı takvim ilan edilecek. MEB bünyesinde atanacak kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olması bekleniyor. 50’den fazla alanda atama yapılması planlanıyor. Her atamada olduğu gibi bu seneki atamada da sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri, rehberlik, okul öncesi, ilköğretim matematik, beden eğitimi, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, özel eğitim, rehberlik, sınıf öğretmenliği, tarih, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliklerine ağırlık verilmesi bekleniyor.


#öğretmen
#Sınıf öğretmenliği
#atama
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