​Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'ye S-400 dalgası

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Dalga konusu oldular

Sosyal medya hesapların Türkiye'nin S-400'leri alamayacağını iddia eden gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ve firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Nevşin Mengü'nün geçen hafta söyledikleri alay konusu oldu. Birçok kullanıcı Aydıntaşbaş, Uslu ve Mengü'yle dalga geçti.

Mengü, geçen hafta sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, "S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki, 'Aslında Türkiye'nin aldığı bu S-400 sistemi, öyle çok da kapsamlı, Türkiye'nin sınırlarını koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği bir sistem değil. Yani Türkiye bütün NATO'yu karşısına alırken sırf bu S-400'leri almak uğruna akıllı bir iş mi yapıyor. Ama meselenin özü, Rusya'ya bu söz verilmiş, paranın da bir kısmı ödenmiş ve Suriye'deki pozisyonunu bozmamak için Rusya'yı da küstürmek istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'cü Emre Uslu ve Aslı Aydıntaşbaş'ın attığı tweetler de şöyle:

GÜNDEM S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da



