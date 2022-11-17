Gündem Aslı Baykal CHPye savaş açtı Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım
POLİTİKA

Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ‘gayrimilli’ olarak nitelendirdiği eski partisine yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Karşısına çıkan gayrimilli odakla hesaplaşacağını belirten Baykal, "Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrimilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal CHPye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım
Deniz Baykal ile Aslı Baykal.

Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederken, eski partisinin ciddi bir savrulma yaşadığını belirtmiş ve "Bu savrulmadaki en can acıtıcı nokta CHP’nin gayrimilli bir pozisyona gelmesidir” demişti.

CHP'nin 'gayrimilli' olarak tanımlaması partililer tarafından eleştirilirken, Baykal sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"ONLARLA ELBETTE HESAPLAŞCAĞIZ"

"Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrimilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum." diyen Baykal, "Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

"CIMBIZIMLA TEKER TEKER TOPLAYACAĞIM"

Şimdi daha öncelikli bir gündemi olduğunu belirten Baykal, "Gayrimilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." açıklamasında bulundu.

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