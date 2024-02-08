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Asrın felaketi için hazırlanan belgesel yayınlandı

Ülkemizi derinden yaralayan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde yaşananları, belgesel haline getiren Hasene Vakfı, hazırladıkları belgeseli depremlerin birinci yıldönümünde yayınladı.

16:06 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hasene Vakfı
Hasene Vakfı

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede arama kurtarma, gıda ve çeşitli ihtiyaç yardımlarında bulunan Hasene Vakfı, Asrın felaketi için hazırladığı belgeseli yayınladı. İkinci depremin yaşandığı saat 13.24'te yayınlanan belgeselde özel röportajlara yer verildi.

Hatay'da meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümü, bölgedeki olayları ve yardım çabalarını hatırlatmaya devam ediyor. Bu önemli olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, bölgedeki etkiler ve toplumun verdiği tepkiler hala güncelliğini koruyor.


ONLARCA İNSANIN AİLELERİNE KAVUŞMASI SAĞLANDI

Depremin hemen ardından Hasene Vakfı ve İslam Toplu Milli Görüş Teşkilatları, bölgedeki acil ihtiyaçlara cevap vermek üzere hızla harekete geçti. İlk etapta temel gıda, su, kuru gıda, hijyen malzemeleri, çocuk bezleri ve mamaları gibi acil yardım malzemeleri, ulaşması zor bölgelere bile ulaştırıldı. Özellikle arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan insanları kurtarma çabalarıyla dikkat çekti. Gönüllülerin fedakarca çalışması, onlarca canın ailelerine kavuşmasını sağladı ve bu, Hasene Vakfı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Deprem sonrasında ortaya çıkan toplumsal dayanışma da belirgin bir şekilde izlendi. Vatandaşlar, zorlu koşullara rağmen bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde krizi atlatmaya çalıştılar. Bu dayanışma, insanların moral bulmasına ve normale dönüş sürecinde destek sağlamasına katkı sağladı.


Hasene Vakfı ve İslam Toplu Milli Görüş Teşkilatları, acil yardım faaliyetlerinin ötesine geçerek kalıcı projelere odaklandı. Okul, oyun alanları, çadır kentler, rehabilitasyon merkezleri gibi projelerle bölgedeki insanların yaşamlarını normale döndürme çabalarını sürdürüyorlar.


Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, geride kalanlara da sabır dileyen Hasene Vakfı ve İslam Toplu Milli Görüş Teşkilatları, bir yıl geçmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini ve kalıcı projeleri hayata geçirmek için çaba harcadıklarını belirtiyorlar. Bu süreçte Türkiye'nin birçok bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan depremin etkileri, bölge halkının yaşadığı zorluklar ve toplumun gösterdiği direniş, olayın boyutlarını gözler önüne seriyor.

#Hasene Vakfı
#Deprem
#İslam Toplu Milli Görüş Teşkilatları
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