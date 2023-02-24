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Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

00:17 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası yaşanan yıkım.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası yaşanan yıkım.

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi.

İşte felaketin 19'unuc gününde bölgede yaşanan gelişmeler:







#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
32 dakika önce
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Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
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