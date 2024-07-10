Asrın felaketinde 88 kişinin can verdiği apartmanla ilgili yedi sanık hakim karşısında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak ve toplantılara katılmak için deprem bölgesi Hatay'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Çevre, geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından 11 kentte 276 bin konut ve iş yerinde inşa çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Şu ana kadar 76 bin yuvamızı, vatandaşlara teslim ettik. Amacımız, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini sağlamak olacak. 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgelerinde evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz” dedi.