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Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehri etkileyen depremler binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

00:33 . 9/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Hatay'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı.

Hatay'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.


İşte felaketin dördüncü gününde bölgede yaşanan gelişmeler:

01.05:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Hatay havalimanı hariç tüm havaalanlarımız tamamen açık şekilde hizmet veriyor" dedi.
00.35:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
00.26:
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." açıklamasında bulundu.
00.18:
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Adana
#Gaziantep
40 dakika önce
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Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti
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