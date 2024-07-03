Astana'da 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'i en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak" dedi. Putin ise "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor." açıklamasında bulundu.