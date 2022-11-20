Asya’nın merkezinde Türkiye var

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya, 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti temsilcisi katıldı. Toplantıda söz alan temsilciler, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu, son yıllarda yaşanan toplumsal ve ekonomik krizi iyi yönettiğini söyledi. Güney Kore Demokratik Partisi Sözcüsü Kang Min Kuk, “Türkiye, gerçekten saygı duyulan önemli işlere imza attı” dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, “Terör örgütleri, Türkiye’deki seçimi etkilemeye çalışıyor. Başarılı olan AK Parti ve MHP birliğini bozmayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı. Bu yüzyıla “Asya Yüzyılı” dediklerine vurgu yapan Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain Sayed, “Türkiye de Asya’nın tam merkezinde yer alıyor. Bir yandan Asya ve Avrupa arasında köprü bir yandan da batı ve doğunun merkezi konumundadır” dedi. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel de, “Küresel gücün batıdan doğuya kaydığı bir zamanda Türkiye’nin konumu her geçen gün artıyor ve Türkiye merkez ülke haline gelmiş durumda” diye konuştu.

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