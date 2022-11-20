Gündem Asyanın merkezinde Türkiye var
POLİTİKA

Asya’nın merkezinde Türkiye var

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Asya’nın merkezinde Türkiye var
Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı 11. Genel Kurulu

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya, 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti temsilcisi katıldı. Toplantıda söz alan temsilciler, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu, son yıllarda yaşanan toplumsal ve ekonomik krizi iyi yönettiğini söyledi. Güney Kore Demokratik Partisi Sözcüsü Kang Min Kuk, “Türkiye, gerçekten saygı duyulan önemli işlere imza attı” dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, “Terör örgütleri, Türkiye’deki seçimi etkilemeye çalışıyor. Başarılı olan AK Parti ve MHP birliğini bozmayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı. Bu yüzyıla “Asya Yüzyılı” dediklerine vurgu yapan Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain Sayed, “Türkiye de Asya’nın tam merkezinde yer alıyor. Bir yandan Asya ve Avrupa arasında köprü bir yandan da batı ve doğunun merkezi konumundadır” dedi. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel de, “Küresel gücün batıdan doğuya kaydığı bir zamanda Türkiye’nin konumu her geçen gün artıyor ve Türkiye merkez ülke haline gelmiş durumda” diye konuştu.

Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı
GÜNDEM
Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler: Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı
Milli Takım ikide iki yaptı

Milli Takım ikide iki yaptı

​A Milli Takımımız, Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Meteorolojiden Marmara uyarısı

Meteorolojiden 'Marmara' uyarısı

​İstanbul dahil altı ilde etkili olacak.
Suriye ve Iraka hava harekatı

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

Unutulmayacak poz

Unutulmayacak poz

​Dünya futbolunun iki efsanesi bir araya geldi.

​Katılım yüzde 99'u bulurken sınava giren öğretmenler mutlu ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.