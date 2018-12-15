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ERZURUM

At üstünde 1001 hatim

Erzurum’da, yaklaşık 500 yıllık gelenek olan camilerde “1001 Hatim” okunması, Pir Ali Baba Türbesi’nde başladı. 6 hafız tekbirler eşliğinde, Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur’an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“1001 Hatim” okunması, Pir Ali Baba Türbesi’nde başladı
“1001 Hatim” okunması, Pir Ali Baba Türbesi’nde başladı

Erzurum’da, 500 yıllık gelenek olan “1001 Hatim”lerin okunmasına başlandı. Kentte, İslam alimi Pir Ali Baba’nın başlattığı “1001 hatim” okunması geleneği çerçevesinde camilerde hatim indirilmesi dolayısıyla Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi. Pir Ali Baba türbesinde başlayan gelenekte, tekbirler eşliğinde 6 at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur’an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı. Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve din görevlileri katıldı. Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, geleneğin Erzurum’da yıllardır yaşatıldığını anımsattı.

18 OCAK’TA SONA ERECEK

Pir Ali Baba’nın 1500’lü yıllarda yaşadığını ve Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını hızlandıran Anadolu Alperenlerinden birisi olduğunu anlatan Memiş, şunları kaydetti: “Pir Ali Baba Hazretleri herkese doğal afetlerden korunmak için Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeyi ve bunun duasının yapılmasını tavsiye ediyor ve böylece 1001 hatim geleneği başlıyor. Kur’an-ı Kerim bütün varlığıyla ve her yönüyle şifa” Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise 1001 Hatim okuma geleneğinin, dini ve milli duyguların canlı tutulduğu kulluk şuurunun ete ve kemiğe bürünmüş ruh hali olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Lala Paşa Camisi İmam Hatibi, hafız Emrullah Kaçar ile hafızlar hatim duası yaptı, Müftü Sula da dua etti. “1001 Hatim” kapsamında Kur’an-ı Kerim okunması, 18 Ocak’ta sona erecek.

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