Atalay Demirci'ye FETÖ'den hapis cezası

Beyaz TV muhabiri Atalay Demirci'nin yüzüne tükürdü

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem Ankara'daki demokrasi mitinglerine katılan hem de FETÖ'cü Enes Kanter ve Hakan Şükür ile yazışıp, Gülen için "kurban olurum ben ona" dediği ortaya çıkan komedyen Atalay Demirci görülmemiş bir şekilde protesto edildi. Demirci ile röportaj yapan Beyaz TV Muhabiri Levent Kelleci bir süre sonra kaydı kestirdi. Muhabir Kelleci, Demirci'nin yüzüne şunları söyledi: "Muhabirlik yapmak çok zor, ben sizin doğru söylediğinize inanmıyorum. Çıktınız Kızılay mitinginde konuştunuz. Arkasından Enes Kanter ile konuştunuz, 'kurban olurum' ben ona diye ifade kullandınız. Bence siz de onların bir köpeğisiniz. Bu benim kendi fikrim. Yazıklar olsun size. Onca insan öldü, 'kurban olurum' diyebildiniz."

