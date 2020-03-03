Gündem Atalay Demirciye FETÖden hapis cezası
ANKARA

Atalay Demirci'ye FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atalay Demirci daha önce, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e özel yaptığı gösteriyle de gündeme gelmiş, ayrıca bir yarışma programında şaibeli bir birincilik elde ederek adından söz ettirmişti.

Haber Merkezi AA
Atalay Demirci
Atalay Demirci

Komedyen Atalay Demirci’nin FETÖ’den yargılandığı davada mahkeme, Demirci’yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Atalay Demirci'den teröristbaşı Gülen'e özel gösteri
OYNAT 02:33
Atalay Demirci'den teröristbaşı Gülen'e özel gösteri
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Atalay Demirci'nin, Pensilvanya'da teröristbaşı Fetullah Gülen'e özel gösteri yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da FETÖ lideri Gülen'in yanında olduğu dikkat çekiyor.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında komedyen Atalay Demirci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmıştı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Demirci, yakınları ve avukatı katıldı.

Atalay Demirci 'hatırlamıyormuş'
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Atalay Demirci 'hatırlamıyormuş'

"Enes Kanter ile bir para alışverişim olmuştur ama bu şahsi gelişen bir olaydır"

  • Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Demirci, örgüt üyesi olmadığını, 4 yıldır yürütülen soruşturmaya rağmen örgüte üye olduğuna dair bir delilin bulunmadığını söyledi. FETÖ’cü Enes Kanter ile sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yazışmalara ilişkin savunma yapan Demirci, "Enes Kanter ile eski adıyla cemaat üstüyle veya vasıtasıyla tanışmadım. 2013’de ünlü olduktan sonra her çevreden insanla sosyal veya kültürel ilişkilerim oldu. Kendisiyle bir para alışverişim olmuştur ama bu şahsi gelişen bir olaydır" diye konuştu.

Beyaz TV muhabiri Atalay Demirci'nin yüzüne tükürdü
OYNAT 02:11
Beyaz TV muhabiri Atalay Demirci'nin yüzüne tükürdü
15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem Ankara'daki demokrasi mitinglerine katılan hem de FETÖ'cü Enes Kanter ve Hakan Şükür ile yazışıp, Gülen için "kurban olurum ben ona" dediği ortaya çıkan komedyen Atalay Demirci görülmemiş bir şekilde protesto edildi. Demirci ile röportaj yapan Beyaz TV Muhabiri Levent Kelleci bir süre sonra kaydı kestirdi. Muhabir Kelleci, Demirci'nin yüzüne şunları söyledi: "Muhabirlik yapmak çok zor, ben sizin doğru söylediğinize inanmıyorum. Çıktınız Kızılay mitinginde konuştunuz. Arkasından Enes Kanter ile konuştunuz, 'kurban olurum' ben ona diye ifade kullandınız. Bence siz de onların bir köpeğisiniz. Bu benim kendi fikrim. Yazıklar olsun size. Onca insan öldü, 'kurban olurum' diyebildiniz."

"Seni takip ettiğim görülürse beni de FETÖ’cü ilan ederler"

Kanter’e "tedbiren seni takibi bırakıyorum beni anlayacağını düşünüyorum" şeklinde yolladığı mesaja ilişkin konuşan Demirci, "Burada maksadım 'seni takip ettiğim görülürse beni de FETÖ’cü ilan ederler. Tedbiren bırakıyorum' demektir. Buradan nasıl gönül bağı ve örgüt üyeliği okunuyor aklım yatmadı. Başka mesajda da 'Allah yardımcımız olsun' demişim. Telefonumu size versem hepsinin sonunda 'Allah yardımcınız olsun'u okursunuz. Bu ne ona ne de kendime ettiğim bir duaydı. O, ülkem adına ettiğim bir duaydı" şeklinde konuştu.

Atalay Demirci gözaltına alındı
OYNAT 00:14
Atalay Demirci gözaltına alındı
Komedyen Atalay Demirci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


"Ben şöhretimin bedelini çekiyorum"

Demirci, savunmasına şu şekilde devam etti:

  • "Ne Enes ile ne de Hakan Şükür ile yaptığım yazışmalarda örgütsel bir bağ yoktur. Örgüte üye olduğuma dair hiçbir delile işaret yokken, sadece Enes ve Hakan Şükür ile yaptığım konuşmalardan örgüte üye olduğum iddia edilmektedir. Ben şöhretimin bedelini çekiyorum. Atalay Demirci yerine başka biri olsaydı şu an burada olmayacaktı. Halk tarafından çok sevilen birisinin arasına bu dava girdi. Ben o günden bu yana işimi yapamıyorum. Adliye girer girmez gençlerle fotoğraf çektirdim. Bana, 'biz seni tanıyoruz, dua ediyoruz abi' diyorlar. Ben halk tarafından beraatımı aldım."

Atalay Demirci neden tutuklandı? Demirci'nin tutuklanma süreci
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Atalay Demirci neden tutuklandı? Demirci'nin tutuklanma süreci

FETÖ üyesi olmadığını tekrarlayan Demirci, beraat talebinde bulundu. Demirci’nin son sözünün ardından mahkeme duruşmaya kısa süreli ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, sanık Demirci’yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatına karar verdi.

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