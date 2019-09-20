Atama kararları Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi 20 Eylül 2019, 06:33 Son Güncelleme: 20 Eylül 2019, 07:57 AA