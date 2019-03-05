Gündem Ataşehirde değişim gözü
İSTANBUL

Ataşehir’de değişim gözü

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “31 Mart’ta zafer bizim olacak ve Ataşehir’de değişim gerçekleşecek” dedi. Erdem, “Yerel seçimler, 4 yıl sonraki genel seçimlerin öncesinde son sınav son seçim olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AKParti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir projelerinin ve Meclis Üyesi adaylarının tanıtım programında konuştu.
AKParti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir projelerinin ve Meclis Üyesi adaylarının tanıtım programında konuştu.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir projelerinin ve Meclis Üyesi adaylarının tanıtım programına katıldı. Programda Erdem, “31 Mart’ta zafer bizim olacak, Ataşehir’de değişim gerçekleşecek” dedi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı M. Sadun Bizel, AK Parti ve MHP mensupları ile vatandaşlar katıldı.

DEVLETİN BEKASI İÇİN

Programda konuşan ve “Milletimiz sağduyu sahibidir” diyen Başkan İsmail Erdem, “Ülkemizin selameti için, devletimizin bekası için sağduyu ile yaklaştık ve mesele memleket meselesi dedik. Cumhur İttifakı’nın adayları 31 Mart’ta iş başına gelecek,

1 Nisan itibariyle var olan hizmetler artırılarak devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz ve diyoruz ki, kazanan Türkiye olacak, kazanan İstanbul ve Ataşehir olacak” dedi.

1 NİSAN’DA GÜNEŞ DOĞACAK

  • Ataşehir projelerini slayt gösterisi ile katılımcılara anlatan Başkan İsmail Erdem, “Ataşehir ilçemize önümüzdeki dönem kazandıracağımız eserleri ekranda tek tek izleyeceğiz. Ayrıca meclis üyesi aday arkadaşlarımızı burada sizlerle tanıştıracağım. 31 Mart’a hazırız. 31 Mart’ta zafer bizim olacak ve Ataşehir’de değişim gerçekleşecek. 1 Nisan sabahı Ataşehir bahar güneşi ile uyanmış olacak” şeklinde konuştu.

GENEL SEÇİM ÖNCESİ SON SINAV

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdem, “Yerel seçimler her zaman Türkiye için, özellikle de ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Yerel seçimlerle beraber genel seçimleri bütünleştiriyoruz. 4 hafta sonra sandıklara gideceğiz. Yerel seçimler, 4 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin öncesinde son sınav son seçim olacak. Onun için 31 Mart seçimleri 2023 hedeflerine doğru giderken önemli bir eşiktir. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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