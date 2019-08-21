Gündem Ataşehirde su baskını Son anda kurtuldular
İSTANBUL

Ataşehir'de su baskını: Son anda kurtuldular

İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.

Haber Merkezi AA DHA
Ataşehir'de su baskınında can pazarı
Ataşehir'de su baskınında can pazarı

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

İHA
Ataşehir'de su baskını.

SAĞANAK YAĞIŞ ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

DHA
Ataşehir'de su baskını.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini su bastı

METROBÜS DURAĞINDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

FENERYOLU TREN İSTASYONU ALT GEÇİDİNDE 2 OTOMOBİLDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

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Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

YOĞUN YAĞIŞ E-5'İ FELÇ ETTİ

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu.

Ataşehir'de su baskınında canlarını zor kurtardılar
OYNAT 01:43
Ataşehir'de su baskınında canlarını zor kurtardılar
İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak canlarını son anda kurtardı.


İstanbul’u kara bulutlar sardı
OYNAT 00:00
İstanbul’u kara bulutlar sardı
İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul'da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.

İstanbul'u yine sel vurdu: Vatandaşlar canını zor kurtardı
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.
Title
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı, 2 otomobil içinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Title
Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.
Title
Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Title
Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
Title
Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.
Title
Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.
Title
Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini de su bastı.
Title
Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Title
İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.
Title
Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
Title
İstanbul'daki sağanak yağıştan kareler...
İstanbul'u yine sel vurdu: Vatandaşlar canını zor kurtardı
Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.


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