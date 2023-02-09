Atatürk ve Keban tehdit altında değil

Doğu Anadolu’yu yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden sonra Türkiye’nin en büyük iki barajı olan Atatürk ve Keban barajlarının durumu merak ediliyordu. Deprem mühendisi Doç. Dr. Bülent Özmen, “Bu iki büyük yersarsıntısını atlatabilen barajların artçı şoklardan etkileneceğini sanmıyorum” dedi.

Barajların özel statiğe sahip olan yapılar olduğunu kaydeden Doç. Özmen, “Barajlarımız için henüz yetkililerden tehdit olduğuna dair bir mesaj da gelmedi” diye konuştu. Atatürk ve Keban barajlarının yapı statiğinin yerleşim merkezlerindeki yapı stokundan farklı özellikler sergilediğini bildiren Özmen, Türkiye’nin bu en büyük iki barajının çok daha büyük ölçekli depremler gözetilerek inşa edildiğini kaydetti. Adıyaman ve Şanlıurfa arasındaki Atatürk Barajı ile Elazığ’daki Keban Barajı, Fırat Nehri üzerine kurulu. Malatya Valiliği, depremden etkilenen Sultansuyu Barajı’nın tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını açıklamıştı.