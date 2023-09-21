Atatürk’e hakarete tutuklama

Kimliği tespit edilen 17 yaşındaki A.E.S. gözaltına alındı.
İstanbul’da bir lise öğrencisinin okul kitabından koparttığı Atatürk fotoğrafına karşı müstehcen hareketler sergilediği görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kimliği tespit edilen 17 yaşındaki A.E.S. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen A.E.S., verdiği ifadesinde, görüntülerin 2 yıl önce 9’uncu sınıftayken çekildiğini, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Polis ekipleri, sınıftaki diğer öğrencilerin de tanık olarak ifadesine başvurdu. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve Atatürk’e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Abdulaziz Ramih” adını kullanan Kuveytli sözde yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Kuveyt’te yaşadığı belirlenen şahsın, Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan A.E.S.’ye de sosyal medyadan destek veren paylaşımları tespit edildi.