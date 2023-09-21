Atatürk’e hakarete tutuklama

İstanbul’da bir lise öğrencisinin okul kitabından koparttığı Atatürk fotoğrafına karşı müstehcen hareketler sergilediği görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kimliği tespit edilen 17 yaşındaki A.E.S. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen A.E.S., verdiği ifadesinde, görüntülerin 2 yıl önce 9’uncu sınıftayken çekildiğini, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Polis ekipleri, sınıftaki diğer öğrencilerin de tanık olarak ifadesine başvurdu. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.