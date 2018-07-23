Atatürk’e hakaretten cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca hakkında "Atatürk'e hakaret"ten soruşturma başlatılan İnci'nin, emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Adliyeye sevkedilen İnci, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde yeniden ifade veren İnci'nin tutuklanmasına karar verildi. Sincan Cezaevi'ne gönderilen İnci ifadesinde, videoyu provokasyon amacıyla paylaşmadığını belirterek kullandığı ifadelerden dolayı da çok pişman olduğunu söyledi.