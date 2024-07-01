Ateş davasında duruşma günü

Yargılamayı Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak. Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayacak. Daha sonra davanın 22 tutuklu sanığının savunmalarına geçilecek. Savunmalar tamamlandıktan sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçilecek. Bu noktada müşteki avukatları da sanıklara doğrudan soru sorabilecek.
5 GÜN SÜRECEK
Sanıklar "tasarlayarak adam öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak. Davanın duruşması 5 gün sürecek. Dosyası ayrılan şüpheliler, bu davada yer almayacak.
İddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.