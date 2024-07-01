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Ateş davasında duruşma günü

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülecek.

04:00 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:54 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sinan Ateş.
Sinan Ateş.

Yargılamayı Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak. Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayacak. Daha sonra davanın 22 tutuklu sanığının savunmalarına geçilecek. Savunmalar tamamlandıktan sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçilecek. Bu noktada müşteki avukatları da sanıklara doğrudan soru sorabilecek.

5 GÜN SÜRECEK

Sanıklar "tasarlayarak adam öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak. Davanın duruşması 5 gün sürecek. Dosyası ayrılan şüpheliler, bu davada yer almayacak.

İddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu. Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.


#Sinan Ateş
#Duruşma
#Ceza
#Ağır Ceza Mahkemesi
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