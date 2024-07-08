Ateş davasında mütalaa bekleniyor

Tutuklu 22 sanığının yargılandığın davanın ilk duruşmasında 10 sanık tutuksuz yargılanması kararıyla tahliye edilmesiyle sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık savunmaları, Ateş Ailesi’nin ifadeleri ve dosyaya ilişkin tüm delilleri dosyanın savcısına teslim etti. İlgili savcı, dosya hakkındaki görüş ve kanaatini bildireceği mütalaayı hazırlamak amacıyla süre talep etti. 19 Temmuz’da görülecek olan duruşmada savcılığın vereceği mütalaa dosyanın seyrine etki edebilir.