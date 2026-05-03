'Ateş ederiz' dediler

ABD'Lİ EMEKLİ ACİL SERVİS HEKİMİ JOHN FRANCİS REUWER:

İnsani yardım amacıyla hareket eden kişilere suçlu muamelesi yapıldı. Bugün, başkalarının acılarına duyarlılık gösteren insanların suçlu gibi muamele gördüğüne şahit oldum. Bize ağır şekilde müdahale edildi. Her gün çocukların öldürülmesine duyarlılık gösteren insanlar, neden suçlu gibi muamele görüyor ve neden çocukları öldürenler saygıyla karşılanıyor? İsrail'in yasa dışı müdahalesinde yere yatırıldık, diz çökmeye zorlandık ve hareket ettiğimizde darbedildik. Fiziksel ve psikolojik olarak etkilendik. ABD ile İsrail gibi ülkelerin bu kuralları her gün ihlal etmesine izin veriyoruz. Bu da hepimizi güvende ve barış içinde tutan uluslararası kurumları zayıflatıyor. Bu nedenle ABD ve İsrail'i hesap vermeye zorlamalıyız.