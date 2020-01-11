Gündem Ateşkes için geliyor
POLİTİKA

Ateşkes için geliyor

İtalya Başbakanı Başbakanı Giuseppe Conte Libya’yı görüşmek için pazartesi günü Türkiye’ye geliyor. Conte’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısının masaya yatırılması bekleniyor. Libya üzerinde etkili olan İtalya, terör örgütü Hafter’e ateşkese uyma çağrısı yapmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı da Mısır’da Fransa, Yunanistan ve GKRY’nin olduğu toplantıda Libya konusunda Türkiye karşıtı bildiriye imza atmayı reddetmişti. İtalya, İsrail’in başını çektiği EastMed doğalgaz boru hattından çekilmeyi tartışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görme engelli öğrenciler ile Sevgi Evleri’nde yetişen gençleri kabul etti. Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu. Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim eden öğrenciler, “Yüreğimin Gözleri” ve “Sen engelli olsaydın” şiirlerini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi. Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

DUYGUSAL ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Erdoğan, önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri’nde yetişen gençleri kabul etti. Kabulün görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun, 7 Eylül 2015’te Dağlıca’da terör örgütü PKK’nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği “Dağlıca Türküsü”nü okudu. Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan’a duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki kabul etti.

CONTE ATEŞKES İÇİN GELİYOR

İtalya Başbakanı Başbakanı Giuseppe Conte Libya’yı görüşmek için Pazartesi günü Türkiye’ye geliyor. Conte’nin Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısının masaya yatırılması bekleniyor. Libya üzerinde etkili olan İtalya, terör örgütü Hafter’e ateşkese uyma çağrısı yapmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı da Mısır’da Fransa, Yunanistan ve GKRY’nin olduğu toplantıda Libya konusunda Türkiye karşıtı bildiriye imza atmayı reddetmişti. İtalya, İsrail’in başını çektiği EastMed doğalgaz boru hattından çekilmeyi tartışıyor.

Çamlıca teftişi

Çamlıca Kulesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi’ne geçti. Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Berfin’den Erdoğan’a teşekkür

Berfin Özek
  • Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek’in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine neden olan sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepki göstermesi, mağdur kadını ve ailesini mutlu etti. Özek, Erdoğan’ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, “Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim” dedi. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, “Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz” diye konuştu. Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek “Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak” dedi.


Erdoğan çok sert konuştu: Bir namussuz, bir alçak!
OYNAT 01:00
Erdoğan çok sert konuştu: Bir namussuz, bir alçak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de katıldığı 'Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde ,19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezayla ilgili konuştu. Erdoğan, 'adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özek'e saldıran caniyle ilgili, 'Namussuz bir alçak' dedi.


İnsanlık kapıları kapatıldı

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Hasta oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı
Gündem

Hasta oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' tanısı konulan oğlu Hüseyin Kaya için yardım çağrısında bulunan Mustafa Kaya, bir kişi tarafından kendisine para yardımı yapılacağı vaadiyle dolandırılmak istendiğini söyledi. Kaya, "Önce 7 bin Euro göndereceğini söyleyip, hesabına 700 lira yatırmamı istedi. Daha sonra da 7 bin lira diyerek, 700 lira istedi. Dolandırmak istendiğimi anladım" dedi.
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Elimizden gelen budur
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Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Elimizden gelen budur

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda söz alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kar yağışıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yeterince önlem almadığını belirtti. Balcı’nın bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş’tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Yavaş, "Elimizden gelen budur, eksikliklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu da üstleniyoruz. Vatandaş bunun takdirini yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor' diyen Erdoğan, "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

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