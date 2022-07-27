Atıl araziden üretimle sosyal destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem mülkiyeti belediyeye ait arazilerde üretim yaptıklarını, hem de atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretimi için çiftçiye büyük destek verdiklerini hatırlattı.

Uğur İbrahim Altay

Bu kapsamda Kulu ve Çomaklı’da belediyeye ait 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda ekimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, Kulu’da bulunan 800 bin metrekarelik araziye bu yıl ektikleri buğdayın hasadını yaptıklarını söyledi.

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ZİRAAT MÜHENDİSLERİ KONTROLÜNDE

Başkan Altay, “Kıraç alanda yetiştirdiğimiz buğdayın ekiminden hasat anına kadarki tüm hazırlık aşamaları ziraat mühendislerimizin kontrolünde oldu. Ekim, ilaçlama, gübreleme gibi işlemleri bölgedeki çiftçilerimize yaptırarak onların da ekonomilerine katkı sağladık. Bu sene yağışların bereketli olması dolayısıyla rekoltemizin yüksek olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu. Başkan Altay, hasadı yapılan buğdayların una dönüştürüldükten sonra elde edilecek gelirin sosyal destek çalışmalarında kullanılacağını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesinde Çomaklı Mahallesi’nde de mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekarelik başka bir atıl arazide de aspir üretimi yapıyor.