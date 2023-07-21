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Atıl arazilerde yerli tohum üretimi: Kuraklığa dayanıklı buğday türleri geliştirilecek

Konya Karatay’da kuraklığa dayanıklı ürün yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında daha önce ekimi yapılan buğdayda hasat heyecanı yaşandı. Atıl arazileri tarıma kazandırırken Ar-Ge çalışması da yaptıklarına dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İnşallah 7 milyon metrekare ekim alanımızı gelecek yıl içinde 10 milyon metrekareye çıkaracağız” dedi.

04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projede Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 7 milyon metrekarelik alanda ekilen ürünlerin hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte buğday hasadına katılarak, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle Konya’da tarımsal üretime önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti.


KURAKLIĞA DAYANIKLI 4 TÜR BUĞDAY

Konya’nın bir tarım şehri olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Saraçoğlu mahallemizde 7 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun 3 milyon metrekaresinde kuraklığa dayanıklı 4 çeşit buğday üretimi gerçekleştirdik. Burada bir taraftan atıl arazilerin tarıma kazandıkrılmasını sağlanırken bir taraftan da hiç sulama yapmadan susuz tarımla özellikle yerli 4 tohumun istatiksel verisini ortaya çıkarmış oluyoruz” diye konuştu.


DAHA ÇOK ARAZİ EKİLECEK

Başkan Altay, Konya’da özellikle kurak iklimlerde yerli tohumun geliştirilmesiyle ilgili bir çaba sarf ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda nohut, 2,5 milyon metrekarelik alanda da yerli ve milli tohumluk patates üretimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah 7 milyon metrekare ekim alanımızı gelecek yıl 10 milyon metrekareye çıkarmakla ilgili bir çabamız var. Burada temel hedef atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla beraber Konya tarımına

Ar-Ge çalışması yaparak ileride iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili bir veri ortaya çıkarmak.”


VERİLERİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ

Karatay Belediyesi ile beraber projeyi geliştirmeye devam edecekleri bilgisini paylaşan Başkan Altay sözlerine şöyle son verdi: “Konya bir tarım şehri, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak burada yaptığımız çalışmaların sonucunda elde edeceğimiz verileri de tüm Türkiye ve dünyayla da paylaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”


#Karatay Belediyesi
#atıl arazi
#yerli tohum
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