Atıl tesisler bir bir ihya ediliyor

Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İsmetiye Mahallesi sınırlarında atıl durumdaki eski tesisler, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere her ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Büyükorhan’daki eski tesisleri de güzel bir restorana dönüştürdüklerini söyledi.