|
Gündem

Atıl tesisler bir bir ihya ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

04:00 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İsmetiye Mahallesi sınırlarında atıl durumdaki eski tesisler, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere her ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Büyükorhan’daki eski tesisleri de güzel bir restorana dönüştürdüklerini söyledi.



#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Yatırım
#Altyapı Çalışması
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sezonun son derbisinde şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak: İşte ilk 11