Atındağ’da çiftçilere tohum desteği

Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çiftçilerin yüzünü güldüren sertifikalı nohut tohumu desteği bu yıl da devam ediyor. Tohum desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Balcı, "Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Geçtiğimiz yıl da arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu dağıtmıştık. Verdiğimiz tohum desteğinin hasatını da gördük çok şükür... Hasat çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek” dedi.