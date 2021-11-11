AUZEF Ara Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden eğitim almakta olan binlerce aday AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranını takip etmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan adayların bu belgeyi AKSİS üzerinden edinmeleri gerekiyor. İşte AUZEF ara sınav giriş belgesi sorgulama hakkında detaylar...

AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri açıklandı. 2021-2022 güz dönemi AUZEF sınav tarihleri 13-14 Kasım 2021 olarak belirlenirken, hafta sonunda yapılacak sınav öncesinde öğrenciler, sınavların yüz yüze mi yoksa internetten mi yapılacağını araştırıyor.

AUZEF sınavları, bu eğitim-öğretim yılında yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Hafta sonunda yapılacak sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılabilecek.

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13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.

SINAVDA HES KODU ZORUNLU MU?

Sınava girecek öğrencilerden sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodu eksik olanlar sınavlara katılamayacak.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir