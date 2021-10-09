Avaşin'de PKK'ya hava harekatı

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" açıklaması yaptı.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!