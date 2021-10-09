Gündem Avaşinde PKKya hava harekatı
POLİTİKA

Avaşin'de PKK'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avaşinde PKKya hava harekatı
Fotoğraf: Arşiv

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" açıklaması yaptı.

Ruslar gitti PKK tünel kazıyor
DÜNYA
Ruslar gitti PKK tünel kazıyor
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Ömerli Barajının çevresi çöplüğe döndü

Ömerli Barajı'nın
çevresi çöplüğe döndü

Köylüler isyanda: Hayvanlarımız zehirleniyor.
AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara Bahçeli'den sert tepki.

"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin."
Köylülerden ilginç yöntem

Köylülerden ilginç yöntem

Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.