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EDİRNE

Avcılar görünce şoke oldu: İlk kez görüyoruz

Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Avcılar görünce şoke oldu.
Avcılar görünce şoke oldu.

Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı.

İSTİLACI TÜR

Su taşkınları ile beraber Bulgaristan’dan geldiği düşünülen ve ‘istilacı’ bir tür olduğu bilinen yüzlerce su maymunu nehir ve kanallarda görülmeye başlandı.

DAHA ÖNCE HİÇ RASTLAMADIK

Anavatanları Güney Amerika olan su maymunlarının, dış görünüşleri dev bir fareyi anımsatsa da ağırlıkları yaklaşık olarak 8-10 kilogram arasında değişiyor. Bölgede bulunan avcılar, Edirne’deki nehir ve kanallarda bu büyüklükte böyle bir kemirgen türüne daha önce hiç rastlamadıklarını belirtiyor.
Gün geçtikçe sayıları artan ve ‘istilacı’ tür olarak bilinen su maymunlarının, balık ve su kuşları ile beslendiğini gözlemleyen bölge avcılarından Salih Uçkun, “Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan’dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunları için istilacı tür diye bahsediliyor. Balıklar ve su kuşları ile beslendiklerini biliyoruz” dedi.
YÜZLERCE VAR

Uçkun, “Hemen hemen kanalın her bölgesinde görülüyorlar. Örneğin bu kanalda 3 kilometrelik bir hatta belki de yüzlerce vardır. Ben genelde su da görüyorum. Tarlalarda, bahçelerde daha önce hiç rastlamadım” dedi.

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